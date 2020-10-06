港元拆息︰1個月跌至0.44厘
2020年10月06日 11:18
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（Getty Images圖片）
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.09厘；1星期報0.15厘；與樓按相關的1個月續跌至0.44厘；3個月為0.57厘。
6/10/2020
隔夜 0.09274厘
1星期 0.15143厘
2星期 0.26554厘
1個月 0.44036厘
2個月 0.51732厘
3個月 0.57661厘
6個月 0.71964厘
12個月 0.89857厘
5/10/2020
隔夜 0.10000厘
1星期 0.15625厘
2星期 0.28625厘
1個月 0.46500厘
2個月 0.52536厘
3個月 0.58714厘
6個月 0.72875厘
12個月 0.90375厘
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