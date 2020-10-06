港元拆息︰1個月跌至0.44厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.09厘；1星期報0.15厘；與樓按相關的1個月續跌至0.44厘；3個月為0.57厘。

6/10/2020

隔夜 0.09274厘

1星期 0.15143厘

2星期 0.26554厘

1個月 0.44036厘

2個月 0.51732厘

3個月 0.57661厘

6個月 0.71964厘

12個月 0.89857厘

5/10/2020

隔夜 0.10000厘

1星期 0.15625厘

2星期 0.28625厘

1個月 0.46500厘

2個月 0.52536厘

3個月 0.58714厘

6個月 0.72875厘

12個月 0.90375厘

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