港元拆息︰1個月跌至0.44厘

2020年10月06日 11:18
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    （Getty Images圖片）
    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息降至0.09厘；1星期報0.15厘；與樓按相關的1個月續跌至0.44厘；3個月為0.57厘。
    6/10/2020
    隔夜 0.09274厘
    1星期 0.15143厘
    2星期 0.26554厘
    1個月 0.44036厘
    2個月 0.51732厘
    3個月 0.57661厘
    6個月 0.71964厘
    12個月 0.89857厘
    5/10/2020
    隔夜 0.10000厘
    1星期 0.15625厘
    2星期 0.28625厘
    1個月 0.46500厘
    2個月 0.52536厘
    3個月 0.58714厘
    6個月 0.72875厘
    12個月 0.90375厘
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