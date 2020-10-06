【高盛推介】阿里逆市跌 輪證攻略
2020年10月06日 11:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周一(9月28日)起連升4日，累計升逾9%，當中周一(5日)突破280港元水平。周二(6日)早段則逆市下跌，低見277.4元後跌幅收窄。
有券商指阿里雲及菜鳥網絡轉勢，及新推出的變現工具，可推動阿里的客戶管理收入的增長。該行維持阿里「買入」投資評級，目標價348元。
觀察個股輪證資金流向，可見周一資金追捧好倉，當中認購證錄得約6,630萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於當日亦錄得約1,470萬元資金流入。認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約890萬元。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約6%，年期約4個月的阿里購證(28197)，行使價296.08元，2021年2月19日到期，實際槓桿5.9倍。
並可留意年期約5個月，屬價外的低街貨阿里購證(26802)，行使價319.08元，2021年2月22日到期，實際槓桿6.5倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(65086)，收回價263.39元，行使價261.39元，換股比率100，槓桿比率14.7倍。
另一方面，行使價245元附近、明年1月份到期的認沽證為近期熱門條款。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的阿里沽證(27749)，行使價244.8元，2021年1月21日到期，實際槓桿6.4倍。
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