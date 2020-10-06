【高盛推介】阿里逆市跌　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴自上周一(9月28日)起連升4日，累計升逾9%，當中周一(5日)突破280港元水平。周二(6日)早段則逆市下跌，低見277.4元後跌幅收窄。

有券商指阿里雲及菜鳥網絡轉勢，及新推出的變現工具，可推動阿里的客戶管理收入的增長。該行維持阿里「買入」投資評級，目標價348元。

觀察個股輪證資金流向，可見周一資金追捧好倉，當中認購證錄得約6,630萬元資金流入，為當日最多資金流入的認股證相關資產。而牛證於當日亦錄得約1,470萬元資金流入。認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約890萬元。

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