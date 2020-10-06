港股格局：沈慶洪指恒指升勢沒有代表性

恒指周二高開後升幅收窄。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪料，港股10月份將持續反覆上落，指數未見方向。

10月份主要受美國總統選舉影響，第十九屆五中全會亦即將舉行，市場需觀望美國總統特朗普的病情進展及在大選前的招數，預料恒指未能企穩24,000點，支持位為23,100點。若恒指重上24,500點以上，代表大市有望向好。

他指後市走勢未必強勁，原因是暫時北水仍暫停，10月這2個交易日股市高開後升幅收窄，升勢未有代表性。

現時市場資金流入一些相對不受中美關係影響的股份，包括新能源汽車，10月份市場焦點落在iBond認購及新股螞蟻集團。

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