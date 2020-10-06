港股格局：沈慶洪指恒指升勢沒有代表性
2020年10月06日 11:43
東網電視更多新聞短片
恒指周二高開後升幅收窄。騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪料，港股10月份將持續反覆上落，指數未見方向。
10月份主要受美國總統選舉影響，第十九屆五中全會亦即將舉行，市場需觀望美國總統特朗普的病情進展及在大選前的招數，預料恒指未能企穩24,000點，支持位為23,100點。若恒指重上24,500點以上，代表大市有望向好。
他指後市走勢未必強勁，原因是暫時北水仍暫停，10月這2個交易日股市高開後升幅收窄，升勢未有代表性。
多隻手機設備股包括比亞迪電子(00285)及舜宇光學科技(02382)做好，但他認為這不代表板塊可持續上升，原因是美國制裁中國的消息一旦出現，便會再下跌，且中美關係復修的機會不大，投資者入市前應做好心理準備。
中芯國際(00981)漲逾9%，沈氏認為是市場消化壞消息後，股價技術性反彈。公司需要依賴美方批准供貨，業務長遠涉及政治及中美關係。
現時市場資金流入一些相對不受中美關係影響的股份，包括新能源汽車，10月份市場焦點落在iBond認購及新股螞蟻集團。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！