【瑞通推介】恒指再升至兩萬四關下 較多資金即市開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者憧憬美國即將達成新一輪紓困方案，加上美國總統特朗普出院返回白宮，帶動道指隔晚上升465點或1.6%，收報28,148點。

恒指周一(5日)高開580點於24,039點，收報23,767點，升308點或1.3%。周二(6日)早段曾再升近200點，於23,900點以上徘徊。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流出逾6,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者繼續看淡港股表現。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

據報吉利集團旗下富豪汽車控股的電動車品牌Polestar，由於出現軟件問題，悉數召回約2,200輛Polestar 2車型。消息拖累吉利汽車周一以全日最低位14.72元收市，逆市挫4.4%，跌穿100天線。不過，吉汽仍有回A的利好消息支撐，股價周二早段回升逾半成，高見15.7元。技術上，近期吉汽股價持續弱勢，惟近兩日於100天線(約14.8元)見支持，周二早段股價反彈，升穿近1個月的阻力10天線(15.3元)，觀察能否企穩收市，再上留意20天線(15.7元)的阻力。周一有逾110萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

阿里巴巴與瑞士免稅零售巨頭Dufry在中國組建合資企業，拓展中國旅遊的零售市場，並將投資Dufry最多9.99%的股權。加上阿里上周舉行投資者日後獲多間券商唱好，阿里周一曾高見285元，回補9月初下跌裂口，全日收升2.3%於282元。阿里四連漲，累升9.3%。周二早段高位整固，曾跌逾1%，跌穿278元。周一分別有約8,100萬元和逾770萬元淨流入其好倉和淡倉，計算全場的個股好淡倉，阿里的好倉錄得周一最多資金淨流入，惟於8,100萬元當中，有近6,600萬元為認購證，其餘是牛證。

金融股周一升勢凌厲，成為升市主力，滙豐控股在長假期後一度飆升7%，高見31.9元，收市企31元，漲4%。滙控股價近期大幅波動，據報期權交易員紛紛買入滙控的認購期權和認沽期權，令滙控1個月期的期權引伸波幅較9月中時大升34%，期權對沖成本為恒指的3倍多。另近日有基金公司發表分析報告，指如果美國民主黨全面勝出選舉，或推高美國國債利率曲線，有利銀行股擴闊淨息差。滙控周二早段於31元水平好淡爭持。周一有約100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾840萬元淨流入。

有券商唱好香港交易所受惠內地「雙循環」經濟模式，該股周一收報366元，升1.1%，收復10天線。股份周二早段升近2%，升穿370元阻力。周一分別有逾740萬和逾100萬元淨流入其好倉和淡倉。

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