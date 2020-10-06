【高盛推介】美團跑贏大市　留意貼價購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團點評周一(5日)升約1.7%。周二(6日)早段繼續上升，高開約0.5%後升幅擴大，高見256元，跑贏大市。美團外賣數據顯示，本月1至3日的跑腿日均訂單量按年增長高達151%。此外，有報道指美團旗下美團電單車中標天津警用車採購項目。

觀察個股輪證資金流向，可見周一認沽證錄得資金轉向沽出。而牛證於當日亦錄得約80萬元資金轉向流入。

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