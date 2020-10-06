新股專輯：卓越商企入場費10787元 引入騰訊等9基礎投資者
2020年10月06日 11:58
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中國的商務物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)正路演，周三起至下周一(10月7至12日)招股，每股招股價介乎9.3至10.68港元，每手1,000股，入場費10,787.62元，預期10月12日定價，10月19日掛牌。招銀國際及海通國際為上市保薦人。
是次發行3億股，集資最多32.04億港元，並引入9名基礎投資者，共認購1.5億美元等值股份。騰訊(00700)認購4,500萬美元、京東(09618)投資2,000萬美元、南方基金管理及雪湖資本(Snow Lake)各認購1,700萬美元；3W Fund認購1,300萬美元、奧陸資本認購1,100萬美元、東證國際及撲石資本各認購1,000萬美元、銘石基金認購700萬美元。
截至2020年5月底止，該公司在34個城市擁有331個在管項目，總面積為2,580萬平方米。今年首5個月，盈利1.42億元人民幣(下同)，按年勁增1.3倍；收入按年上升58.74%至9.41億元；平均物業管理費為每月每平方米15.5元，按年調升10.71%。資產負債比率達178.6%，按2019年增加76.6個百分點。
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