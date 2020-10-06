新股專輯：卓越商企入場費10787元　引入騰訊等9基礎投資者

截至2020年5月底止，該公司在34個城市擁有331個在管項目，總面積為2,580萬平方米。今年首5個月，盈利1.42億元人民幣(下同)，按年勁增1.3倍；收入按年上升58.74%至9.41億元；平均物業管理費為每月每平方米15.5元，按年調升10.71%。資產負債比率達178.6%，按2019年增加76.6個百分點。

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