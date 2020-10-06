【產經直播】美國大選前美股繼續上落市？

上周確診新冠肺炎的美國總統特朗普預告出院，刺激隔晚美股做好；不過早前舉行總統首場電視大選辯論，似乎未有為特朗普於各大民調中扳回劣勢，美股升勢能否持續？

隔晚納指大升，香港上市的科技股能否跟隨向上？若個股未有心水，部署恒生科技指數ETF係咪諗得過？

內地繼續長假，市民消費回暖，對於經濟有咩啟示？加上五中全會將於10月底召開，政策陸續出台能否帶動A股向上？

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