【旅業蕭條】德國漢莎航空每月燒錢45億元　CEO指仍未見盡頭

新冠肺炎疫情重創航空業，使德國漢莎航空陷入財困，公司行政總裁施波爾(Carsten Spohr)表示，公司正以每月5億歐元(約45.6億港元)的燒錢速度運作，目前暫看不到何時才能收支平衡。

施波爾指出，歐洲疫情近期惡化，如公司想停止燒錢，載客率須達到5成以上，但坦言暫時不可能達到有關水平，只稱如今年冬天載客率能夠達至兩成，他就會感到滿意。

不過，施波爾仍稱有信心公司能夠度過是次危機。

漢莎航空於5月底時獲德國政府同意，斥資90億歐元打救；該公司9月宣布進一步裁減機隊和工作人員，並對閒置飛機進行11億歐元的減記。

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