【大行觀點】CIBC：若拜登獲勝 美債收益率或下跌

外媒引述加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)數據顯示，若拜登當選美國總統，美國10年期國債收益率可能會下跌，但不可能跌破0.5%。

CIBC指出，市場認為拜登會傾向加稅，對經濟和股市都是不利的，這樣的政策將壓低美國債券收益率，但是由於拜登不太可能縮減財政支出，因此10年期國債收益率的跌幅有限。

美國國債仍處於近期範圍內，10年期國債收益率在0.75%左右，不太可能升至1%。市場認為，如果10年期國債收益率升至1%以上，聯儲局將通過購買更多債券來穩定收益率。

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