新冠肺炎：美國9月商業破產新申請激增78%

法律服務公司Epiq周一(5日)公布的數據顯示，今年以來美國商業破產申請數量增加三成，9月份新破產個案更按年激增78%，原因是疫情引發的經濟衰退打擊了小企業的營運。

外媒報道，Epiq於月度報告中稱，美國9月份破產申請總數為747宗，高於上年同期的420宗或約78%，8月份為525宗。今年首三季共錄得5,529宗破產申請，較去年同期高出33%。

Epiq公司重組主管Deirdre O'Connor表示，9月份破產申請增加，主要是一些小企業無法獲得資金或刺激措施援助。在目前經濟環境下，這些破產案例還會繼續增加。

相反，今年以來非商業企業破產數量有所下降，這主要是因為政府的救助計劃幫助。2020年非商業性申請由2019年前9個月的206,933宗，減少約43%至118,306宗。

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