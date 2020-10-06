【旅業蕭條】西南航空為免裁員　首度要求員工減薪

新冠肺炎疫情持續，航空業陷入困境，繼美國航空及聯合航空要求3.2萬名員工放無薪假後，美國西南航空公司(Southwest Airlines)亦首度要求工會接受減薪方案，避免於明年底前強制員工放無薪假及進行裁員。工會表示已同意進行討論。

報道指出，西南航空此前未有強迫過員工放無薪假或裁員，並曾承諾今年不會採取有關措施。不過，報道引述該公司行政總裁Gary Kelly給員工的信件，指如美國政府無法提供援助，公司全面開源節流計劃將於明年1月起實行。

不過，Kelly指如公司能夠在明年1月1日前與工會達成協議，則可至明年底都能避免進行裁員，而集團將與代表85%員工的工會討論減薪一成，期望很快會有結論。

此外，Kelly指自己將不領取工資，直至明年年底。事實上，Kelly自今年3月份以來持續接受減薪方案。至於所有高層的人工亦將削減兩成，主管級減薪一成。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299