騰訊有份！傳嗶哩嗶哩來港第二上市籌最少78億
2020年10月06日 13:20
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中美角力下，香港被視為企業的逃生門，在美國上市的中資概念股紛紛來港第二上市。據外媒報道，騰訊(00700)有份投資的中國影片平台嗶哩嗶哩(美股：BILI)已委聘摩根士丹利、摩根大通、高盛及瑞銀等4家投行，負責來港二次上市的工作，目標明年上市，集資最少10億美元(約78億港元)。嗶哩嗶哩對此不予置評。
嗶哩嗶哩採取同股不同權(WVR)架構在美國上市，據該公司2019年年報，不同投票權持有人為董事長陳睿、創始人兼總裁徐逸，以及副董事長李旎，分別持有約4,929.9萬股、2,886.58萬股，以及720萬股特權股股份，計及普通股，持股各為15.1%、8.8%及2.4%。在每股不同投票權股份享有10票投票權下，3人的投票權分別為45%、26.3%及6.6%。騰訊持股13.3%，投票權僅4%；阿里巴巴(09988)則持有7.2%股份，投票權僅2.2%。
該公司今年第二季收入2.61億元人民幣，按季上升13.04%；按年亦增70.23%。月平均活躍用戶(MAU)按年增加55%至1.716億戶，移動MAU達1.52億，按年升59%；平均每日活躍用戶(DAU)為5,050萬，按年增長52%；平均每月付費用戶(MPU)按年勁升1.05倍至1,290萬。
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