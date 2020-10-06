騰訊有份！傳嗶哩嗶哩來港第二上市籌最少78億

該公司今年第二季收入2.61億元人民幣，按季上升13.04%；按年亦增70.23%。月平均活躍用戶(MAU)按年增加55%至1.716億戶，移動MAU達1.52億，按年升59%；平均每日活躍用戶(DAU)為5,050萬，按年增長52%；平均每月付費用戶(MPU)按年勁升1.05倍至1,290萬。

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