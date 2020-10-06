新冠肺炎：日本樓市受壓　東京銀座地王也不例外

日本東京銀座是奢侈品商店集中地，內媒報道，去年該區像口罩般大小的一塊土地售價約為64萬日圓(折合約4.7萬港元)，今年卻已下跌至60.7萬日圓(折合約4.4萬港元)，顯見就連向來堅挺的日本地價都難逃疫情的打擊。

報道引述日本國土交通省的最新地價顯示，包括住宅、商業及工業用地等所有用途的土地平均價格較2019年同期下降了0.6%，為時隔3年來首次下跌。60.1%的受訪者表示，價格與往年相比有所下降。日本商業用地價格從2019年上升1.7%轉為下跌0.3%，時隔5年首次下跌；住宅用地則下跌0.7%。在日本三大都市圈的東京、大阪和名古屋，住宅用地價格下跌0.3%，為7年來首次，商業用地價格則略微上升0.7%。

位於東京都中部地區的日野市則創下了住宅樓價跌幅最大，達18.4個百分點，其中一個原因乃該市部分地區較易受自然災害影響。即使是日本東京銀座商業區地王，數據顯示目前當地每平方米土地均價為4,100萬日圓（折合約300萬港元)，較去年同期下跌0.59%。

隨着東京奧運會臨近以及外國遊客的激增，近幾年日本的酒店及商業設施開發一直在推動地價上漲。惟一場疫情改變一切，日本國內經濟活動停滯不前，各地地價紛紛反跌為升。零售百貨店關門、退租，地價應聲下跌。

據日本國土交通省8月旬公布的「地價展望報告」顯示，今年4至7月日本全境地價下跌的地區數激增至38個，相等於上次調查(1至4月)的9倍多；上升的地區則從上次的73個銳減至僅1個，乃7年來地價下跌地區的數量首次超過上升地區，而持平的地區也從23個激增至61個。

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