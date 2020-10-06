【茶友注意】疫情氣候夾擊　多地茶葉收成銳減　價格飆升

新冠肺炎疫情加上惡劣天氣因素影響，今年多個茶葉主要生產國收成減少，導致茶葉價格飆升。

日本媒體報道，斯里蘭卡首都可倫坡的錫蘭茶，於9月中旬每公斤的平均價格按年升近20%。農作物產量大幅降低，主要是因為斯里蘭卡經歷了漫長的旱季，因此今年首8個月生產茶葉僅17.9萬噸，按年減少15%。

此外，疫情關係使得3月底至4月初的茶葉拍賣取消。東京茶葉銷售商Mitsui Norin採購團隊成員指，由於市場擔心茶葉短缺，當茶葉拍賣重新開放時，推升茶葉價格上漲，而惡劣天氣恐削減產量的疑慮，持續讓茶葉價格高企。

印度茶葉價格亦同步飆升。報道指出，印度東北部的生產的茶種，如大吉嶺(Darjeeling)及阿薩姆(Assam)，每公斤的交易價較去年同期高出近70%。

由於印度早前實施全國封鎖措施，導致農民在春季開始的約18天內無法進入茶園。日本貿易公司石光商事高官Yasunori Uchimura稱，此措施令印度農民無法收穫首批茶葉作物，即使解封後農民亦須先照料茶園，導致收割日期延遲近10天。

印度近一半茶都是生產自阿薩姆邦，但該地區在6月底遭遇洪災，拖累印度今年首8個月的茶葉產量較去年同期下降19%至約67萬噸。而印度國內對茶的需求強勁，於本土亦可以高價售出，出口因而減少，成為了導致國外價格的上漲的原因之一。

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