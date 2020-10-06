傳電動汽車初創企業法拉第未來擬在美借殼上市

內媒報道，電動汽車初創企業法拉第未來(Faraday Future，簡稱「FF」）首席執行官Carsten Breitfeld表示，該公司計劃很快通過與一家特殊收購公司(SPAC)的反向合併完成上市交易，如今正在努力達成這樣一項交易，並有望很快宣布一些消息。

據報，SPAC(Special Purpose Acquisition Company)即「特殊目的併購公司」，也稱作「SPAC平台」，是美國資本市場特有的一種上市公司形式。SPAC是區別於傳統「IPO上市」和「借殼上市」的不同上市方式，其特別之處在於不是買殼上市，而是先行造殼、募集資金，然後再進行併購，最終使併購對象成為上市公司。SPAC是空殼公司，通過首次公開募股(IPO)籌集資金，通常在兩年內收購一個營運實體。SPAC已經成為公司(特別是汽車科技初創公司)進入股市的捷徑。

法拉第未來擬在獲得融資9個月後交付其第一款電動豪華汽車SUV FF 91，並在此類交易達成12個月後開始批量生產。該公司曾表示，希望籌集8億至8.5億美元以推出FF 91。

資料顯示，同為網企的樂視創辦人賈躍亭，五年前創辦智能電動汽車發展的科技公司──法拉第未來，總部設於美國加州。有指法拉第未來過去已燒掉了20億美元現金，而其創始人賈躍亭早前已完成個人破產申請。除了賈躍亭、不少內地富豪亦在積極布局新能源汽車產業。市場關注，法拉第未來若能順利實上市，能否助賈氏翻身！

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