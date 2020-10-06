全球經貿戰：中國「硬食」美國原油　沙特被迫另覓市場

根據貿易協議，中方同意擴大對美採購原油，美國因而對中國原油銷售擴大，中東傳統原油供應國受到衝擊，沙特阿拉伯等國被迫重新尋找其他買家，以避免囤積存貨。

外媒報道，中美兩國今年初達成第一階段貿易協議，中方同意擴大對美採購原油，預計在2021年底之前從美國購買價值524億美元的石油、液化天然氣；儘管疫情爆發拖慢購買進度，但最近購買量有回升的趨勢。

中國煉油廠過去均由中東、俄羅斯和西非等進口原油。Petro-Logistics執行長Daniel Gerber指出，中國必須抓緊時間趕上採購進度，將改變全球的石油貿易，並進一步抑制國際油價。

航運情報公司Vortexa數據顯示，截至9月中，美國佔中國原油進口的7%，遠高於1月份的0.4%；同期，中國過去最大供應國沙特的市佔率則由19%降至15%，預料到今年10月底，美國對中原油出口量預計將達每日70萬桶。

報道指，受此影響，沙特近來降低對亞洲買家的售價，也設法在埃及、新加坡及中國等地存放未出售的石油。巴黎大宗商品分析公司Kayrros數據顯示，截至9月20日，沙特國內原油庫存在兩周內增加了7%，至8,100萬桶，為6月份以來最高水平。

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