全球供應鏈會怎變？企業仍偏向觀望11月美大選結果

外國媒體報道，中美之間的關係日益緊張，有人說像「新冷戰」，目前討論的經濟脫鈎，最終可能是包括電腦伺服器和蘋果公司智能手機iPhone在內的各種產品，形成兩套供應鏈，一套供應中國市場，另一套給世界其他地區。

台籍投資銀行家CY Huang說，供應鏈移出中國「會比較貴，比較沒效率，但政治推着向那條路走」。另有專家指出，供應鏈如今的遷移，有如日本、南韓、台灣等地企業在1990年代赴中國內地設廠，「那時花了20年，現在也可能要20年」，要改變全球供應鏈不再單獨倚賴中國，需要很長的時間。

事實上，企業赴中國內地設廠的興趣顯著降溫。根據中國美國商會過去兩年進行的調查顯示，大約40%的在華美商已經或正在考慮將工廠遷出中國。到了今年9月公布的年度調查顯示，僅28%說今年會增加投資，低於去年的48%、再前兩年的60%，以及2016年的81%。

Baker & McKenzie合夥人Anne Petterd指出，一些公司不想在美國大選前做出重大決定。雖然拜登的對華立場可能不會有太大差別，但業界想等政策更加確定和可預測性更高時再行動。有些公司想看看能否申請到關稅豁免，再研擬長期的中國製造計劃。更重要的是，在中國以外國家設廠可能遭遇許多困難，因為欠缺原料和零組件供應商和周邊服務。

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