【疫市自強】近5億旅客「內循環」　中國經濟率先彈？

正當歐美不少國家新冠肺炎疫情醞釀再爆發之際，內地疫情早前已基本受控，近日十一長假期，內媒報稱叫車應用程式崩潰，不少旅館房價飆升，部分著名景點如北京萬理長城的門票已沽清。

事實上，由今年初開始，受疫情所困，市民被迫宅在家時間長達逾9個月，民眾趁長假期實行「內循環」般的內地旅遊。根據中國文化和旅遊部的數據，由10月1日開始的首四天有4.25億人在國內旅行，已接近去年人數的80%。

香港城市大學衛生保健副教授Nicholas Thomas稱，恢復公眾旅遊確實存在風險，隨着明年重新恢復旅遊，這為全球其他地區亦必須經歷的早期測試。

由8月15日以來，中國尚未報告任何本地病毒感染病例，中央政府已近乎放寬所有疫情高峰時的旅行限制。7月中旬取消團體旅行的禁令，每個城市的每個地區都被列為低風險，跨省旅行不再需要提供新冠病毒測試結果，風險也增加。上個月稍晚，中國對持有有效居留證的外國國民開放其邊界。

面對內地人積極國內遊，與世界其他地區旅業蕭條形成強烈對比。早前有預測全球2020年旅遊業最少損失1.2萬億美元。截至9月，經合組織預測中國今年經濟擴張1.8%，令中國成為20國集團中唯一具有增長前景的國家。

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