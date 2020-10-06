全球陷百年最嚴重危機　商業領袖促G20月底傾緊急改革

新冠肺炎大流行為全球帶來了翻天覆地的改變，20國集團(G20)峰會下月舉行前夕，20國的商業領袖發信表示，全球經濟正面臨100年以來最嚴重危機，警告20國集團必須進行緊急改革，否則經濟下行風險仍然高企。

外媒報道，作為向G20領導人建言獻策的20國工商峰會(B20)，本周發表了一份題為「為所有人實現21世紀機遇」的報告中提交了25項政策建議，重點關注3個關鍵領域，分別為賦予人民權力、保護地球和塑造新領域。

在賦予人民權力的領域方面，B20提出10項建議，主要談及勞動力，包括加快增強婦女和青年的能力，建立對技術、健康和經濟風險具有抵抗力的勞動力。同時，呼籲20國集團透過放寬貿易保護主義，支持開放市場與世界貿易組織等機制。

保護地球方面，信中提到全球目前所承受的壓力比人類歷史上任何時候都要大。B20因而提出3項建議，呼籲20國集團領導人最好是在2050年之前實現零碳淨排放，並加快實現該目標的政策，以在保護地球目標下促進增長。

塑造新領域中主要談到科技，B20提出12項建議，重點改善金融科技環境，並利用技術來管理與腐敗和欺詐相關的風險。此外還建議對數位基礎設施進行投資，例如下一代無線技術系統5G、人工智能和物聯網設備。

B20主席Yousef Al-Benyan警告，全球經濟正處於一個世紀以來最糟糕的狀態，但他認為仍有機會重建更好的未來，前提是需要決策者和商業領袖有真正的壓迫感。他呼籲20國集團領導人採取這些政策建議，以防止大流行病進一步造成損害。他估計，如果上述目標都能夠實現，將帶來價值12萬億美元的市場機會，創造3.8億個新就業機會。

上述政策建議將於今年10月26至27日舉行的B20虛擬峰會期間，正式提交予G20。

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