委內瑞拉又印鈔！「10萬元」鈔票可以買到乜？

被視為「全球最悲情國家」的南美洲國家委內瑞拉貨幣再度成為市場熱話！有媒體報道，該國有意再此印製面額10萬元的鈔票。今年5月統計數字顯示，過去1年當地通脹高達3,684%。

有消息人士指出，政府進口了約71噸鈔票紙，準備印製面額10萬元的「主權玻利瓦」(sovereign bolivar)鈔票，預計每張10萬元的「主權玻利瓦」鈔票僅值0.23美元。

事實上，這並非委國首次印製面額10萬元的鈔票，早在2017年11月，當局就曾印製面額10萬元的「強勢玻利瓦」(strong bolivar)鈔票，當時價值為2.5美元。然而，隔年委內瑞拉又宣布將貨幣更換為目前的「主權玻利瓦」，與舊幣「強勢玻利瓦」兌換比率為1比10萬。

委內瑞拉總統馬杜羅在2013年上任後，一連串錯誤經濟政策，貪腐和政府管理失當，引發當地長期惡性通脹。委內瑞拉中央銀行(BCV)官方估計，2016年至2019年4月之間，該國通脹上升至53,798,500%。

新貨幣僅4年後再度出現10萬面額，這意味着馬杜羅透過換幣來穩定經濟政策徹底失敗，有經濟學者指出，現在委國內部早已對政府發行鈔票失去信任，國內至少有60%的交易是透過美金進行的。

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