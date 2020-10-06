土地註冊處：9月住宅樓宇買賣合約總值按年增56%

土地註冊處公布，9月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共6,581份，按月升22.1%，按年升60.9%。

以12個月移動平均數計算，9月份的樓宇買賣合約數字為5,665份，按月升3.8%，按年跌4.9%。

9月份的樓宇買賣合約總值513億元，按月升12.6%，按年升41%。

上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔5,024份，按月升15.3%，按年升45.7%。

9月份的住宅樓宇買賣合約總值434億元，按月升8%，按年升56.9%。

期內市民查冊的次數共459,045次，按月升7.2%，按年升11.2%。

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