傳新瑞鵬寵物醫療最快明年上市 最少籌39億元
2020年10月06日 15:49
東網電視更多新聞短片
再有騰訊(00700)持股的企業計劃上市！據外媒報道，新瑞鵬寵物醫療集團已聘請中金、瑞信及摩根士丹利3間投行負責上市工作，集資最少5億美元(約39億港元)，最快明年初掛牌。
報道引述消息指，該公司仍考慮以香港或美國作為上市地點，惟計劃尚處初期階段，仍有變數。
該公司9月底公布完成數億美元融資，由騰訊領投，其他投資者包括德國製藥公司百靈佳殷格翰、碧桂園創投戰略投資、雪湖資本、生物醫療投資公司奧博資本等等。該輪融資完成後，公司估值約300億元人民幣。
據官網資料，新瑞鵬寵物醫療集團成立於1998年，提供寵物醫療保健、寵物美容等服務，並擁有逾1,400間寵物醫院。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！