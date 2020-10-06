傳新瑞鵬寵物醫療最快明年上市　最少籌39億元

報道引述消息指，該公司仍考慮以香港或美國作為上市地點，惟計劃尚處初期階段，仍有變數。

該公司9月底公布完成數億美元融資，由騰訊領投，其他投資者包括德國製藥公司百靈佳殷格翰、碧桂園創投戰略投資、雪湖資本、生物醫療投資公司奧博資本等等。該輪融資完成後，公司估值約300億元人民幣。

據官網資料，新瑞鵬寵物醫療集團成立於1998年，提供寵物醫療保健、寵物美容等服務，並擁有逾1,400間寵物醫院。

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