調查：在華台企現緊縮 近80%未來兩年不會增加投資

據外電引用台灣工業總會調查顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，大多數在中國投資的台灣企業仍在緊縮規模，包括實施無薪假、減薪及延緩投資，逾80%台企反映在華投資營業狀況陷入衰退。

該調查在今年7至8月期間進行，針對旗下157個產業公會及會員代表廠商之中，在華投資的台灣製造業企業以問卷方式進行，結果發現非科技及中小企業受到的衝擊最大。近60%受訪企業指正縮減產線規模、推遲既定投資，實施無薪假或減薪，以及採取居家辦公等措施以應對衝擊。

多數業界人士認為，疫情影響仍將持續半年以上，且約65.7%在華投資的台企認為下半年市況「不太樂觀」、「非常不樂觀」。由於前景不明，近80%受訪者指未來2年不會增加在中國的投資規模。

台工總指出，在華投資的台企營運受到疫情衝擊，若台灣政府無法積極回應，將造成企業規模緊縮，進而可能引發台灣經濟海嘯式的衝擊。

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