全球經貿戰：中國大手買入日本國債　額度急飆逾3倍

隨着中美關係惡化，加上日本擁有不少科技關鍵原材料，世界格局正出現變化，從金融數據也能看到！日本官方數據顯示，中國近期增加購買日本政府債券，幅度為3年半以來最高，成為日本第2大債主，僅次於美國。有分析認為，這凸顯中國希望在外匯儲備上能減少對美元的倚賴，並爭取獲得更高收益。

根據日本財務省和日本央行數據，在今年4至7月期間，中國淨買入1.46萬億日圓(約1,071億港元)的中長期日本國債，是1年前的3.6倍。單是7月，中國就買入7,239億日圓(約531億港元)，創2017年1月以來單月最高紀錄。

摩根士丹利三菱日聯證券策略師Koichi Sugisaki說：「中國有可能把持有的巨額美元的一部分，拿來買日本國債。」除了或涉政治因素外，亦有機會是爭取更高收益。雖然目前十年期日本國債孳息率被央行控制在零息水平，但根據摩根士丹利計算，若計入美元兌日圓匯價後，孳息率升至1.2厘，高於十年期美國國債的0.7厘。

數據顯示，中國累積了大量外匯儲備，截至8月底時有3.16萬億美元，資產多半是美元，主要是透過出口賺來的錢，以及為維持人民幣兌美元匯率穩定而買入的美元。

野村證券東京策略師Naka Matsuzawa則認為，中國有可能是透過買入日圓計價資產，以阻止人民幣升值，因為人民幣是參考美元、歐元及日圓等一籃子貨幣訂出匯價。

在4至7月期間，中國是日本國債的第二大買主，僅次於美國。美國在這4個月期間買入2.77萬億日圓(約2,033億港元)。單計這條數，即使中國加碼買入，但總額相對美國而言仍差距甚遠，而美國買入額亦僅增30%。同期歐洲則淨賣出價值3萬億日圓(約2,202億港元)的日本國債，更加強了中國成為日本國債重要持有國的地位。

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