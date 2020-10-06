【市後重點睇】港匯呈強　離岸人民幣回軟

美匯指數徘徊93.4，港匯強見7.75，離岸人民幣(CNH)回落至6.7326，美元兌日圓處105.64，歐元回落至1.1779，英鎊報1.2984。金價企1,900美元樓上。油價做好，布油報41.33美元，紐油處39.24美元。道指期貨跌8點。

●市後關注點

-20:30 美國8月貿易赤字

-22:40 聯儲局主席鮑威爾發表演說

●中國經濟：首三季國內醫療健康行業融資逾500億人幣。

●以史為鑑！歷年美國總統健康問題對股市影響不大。

●新股專輯：第4隻螞蟻戰配基金售罄，集資共480億人幣。

●中物聯：9月全球製造業PMI按月微升，保持恢復趨勢。

●全球經貿戰：

-Apple三大代工廠擬印度投資逾70億元。

-中國「硬食」美國原油，沙特被迫另覓市場。

●調查：七成在華韓企不願將生產線遷回本國。

●新冠肺炎：Cineworld關閉英美電影院，4.5萬名員工失業。

●【飯碗不保】油企裁員潮！埃克森美孚擬歐洲炒1,600人。

●【全球攬炒】意大利料最壞情況下，今年經濟收縮10.5%。

●【大行報告】大摩料英國有協議脫歐概率升至70%。

●【亂世買金】花旗看好金價，6至12個月目標2,400美元。

●【全球救市】歐盟2021年續放寬預算約束規則，以支持經濟復甦。

●【旅業蕭條】

-德國漢莎航空每月燒錢45億元，CEO指仍未見盡頭。

-菲航將裁員2,700人，佔員工總數35%。

●股神巴菲特遇知音？又一投資大戶盯上SnowFlake。

●調查：美元反彈動力短暫，大選前或現「過山車」行情…

●新加坡金管局：個人和中小企業貸款還款減免措施延長至2021年。

●澳洲央行維持利率0.25厘不變，符預期。

●【茶友注意】疫情氣候夾擊，多地茶葉收成銳減，價格飆升。

●新股專輯：

-卓越商企入場費10,787元，引入騰訊等9基礎投資者。

-傳新瑞鵬寵物醫療集團最快明年初上市，最少籌39億元。

●土地註冊處：9月住宅樓宇買賣合約總值按年增56%。

●新盤動向：SEA TO SKY暫套現逾92億，周六賣285伙。

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