【市後重點睇】港匯呈強 離岸人民幣回軟
2020年10月06日 16:10
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美匯指數徘徊93.4，港匯強見7.75，離岸人民幣(CNH)回落至6.7326，美元兌日圓處105.64，歐元回落至1.1779，英鎊報1.2984。金價企1,900美元樓上。油價做好，布油報41.33美元，紐油處39.24美元。道指期貨跌8點。
●市後關注點
-20:30 美國8月貿易赤字
-22:40 聯儲局主席鮑威爾發表演說
●港股在長假期後持續做好，恒生指數早段一度升穿兩萬四關，全日收報23,980點，升212點或0.9%，主板成交868億港元。恒生科技指數跑贏大市，收報7,336點，漲244點或3.44%。ATMX以美團點評全日升4.9%表現最佳；小米集團升2.88%；騰訊升0.4%；阿里巴巴逆市跌0.7%。https://bit.ly/34q3UcU
●中國經濟：首三季國內醫療健康行業融資逾500億人幣。
●以史為鑑！歷年美國總統健康問題對股市影響不大。
●新股專輯：第4隻螞蟻戰配基金售罄，集資共480億人幣。
●中物聯：9月全球製造業PMI按月微升，保持恢復趨勢。
●全球經貿戰：
-Apple三大代工廠擬印度投資逾70億元。
-中國「硬食」美國原油，沙特被迫另覓市場。
●調查：七成在華韓企不願將生產線遷回本國。
●新冠肺炎：Cineworld關閉英美電影院，4.5萬名員工失業。
●【飯碗不保】油企裁員潮！埃克森美孚擬歐洲炒1,600人。
●【全球攬炒】意大利料最壞情況下，今年經濟收縮10.5%。
●【大行報告】大摩料英國有協議脫歐概率升至70%。
●【亂世買金】花旗看好金價，6至12個月目標2,400美元。
●【全球救市】歐盟2021年續放寬預算約束規則，以支持經濟復甦。
●【旅業蕭條】
-德國漢莎航空每月燒錢45億元，CEO指仍未見盡頭。
-菲航將裁員2,700人，佔員工總數35%。
●股神巴菲特遇知音？又一投資大戶盯上SnowFlake。
●調查：美元反彈動力短暫，大選前或現「過山車」行情…
●新加坡金管局：個人和中小企業貸款還款減免措施延長至2021年。
●澳洲央行維持利率0.25厘不變，符預期。
●【茶友注意】疫情氣候夾擊，多地茶葉收成銳減，價格飆升。
●新股專輯：
-卓越商企入場費10,787元，引入騰訊等9基礎投資者。
-傳新瑞鵬寵物醫療集團最快明年初上市，最少籌39億元。
●土地註冊處：9月住宅樓宇買賣合約總值按年增56%。
●新盤動向：SEA TO SKY暫套現逾92億，周六賣285伙。
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