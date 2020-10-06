新股專輯：嘉和生物暗盤早段升約50%

在耀才暗盤交易市場開報36元，較招股價升50%；最多升7成，高見40.8元，每手帳賺8,400元，開市15分鐘後報36.5元，升52.08%。於輝立交易場開報36元，高見38.15元，每手帳面獲利7,075元，開市15分鐘報36.55元，升52.29%。

該公司吸引逾49.13萬人認購，超購1,246.52倍，僅6.99萬人可獲派股份。要穩中一手，需要出資超過218萬元，認購180手。「一手黨」有近25萬人，中籤率僅3%。

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