新股專輯：GIC擬斥10億美元認購螞蟻集團股份

「巨無霸」新股螞蟻集團「A+H」上市計劃如箭在弦，吸引投資者認購。據外媒報道，新加坡政府投資公司(GIC)計劃斥資逾10億美元，認購螞蟻集團新股股份。

報道指，GIC及新加坡主權基金淡馬錫正考慮認購螞蟻上海及香港兩地的新股股份，而中國社保基金計劃認購螞蟻集團A股股份。

事實上，早前有報道指，阿布扎比投資局(ADIA)、加拿大最大退休基金CPP Investment Board(CPPIB)等頂級全球主權基金已明確表達希望參與A股戰略配售的意向。另外，沙特主權基金公共投資基金(PIF)亦計劃參與投資。即是意味着，全球資產管理規模最高的前十大主權財富基金中，六家已經計劃參與投資螞蟻IPO計劃。

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