【產經直播】恒指24000關阻力大？
2020年10月06日 16:42
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港股周二(6日)做好，跟隨外圍高開127點後，曾重上二萬四關，不久就再度失守，最終收報23,980點，升212點。恒指24,000關阻力大？
外媒指，美國蘋果公司擬推中國版iPhone 12，售價約4,400元人民幣，刺激手機設備股應聲彈起。高偉電子(01415)升勢最亮麗，抽升3成過外，投資者勿貪心，有貨應止賺離場？
內地放長假期首3日，美團點評(03690)的跑腿日均訂單量按年升151%，而代排隊服務按年升419%。數據帶動美團股價做好，收報258元，升近5%，消息已經反映晒在股價上？
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