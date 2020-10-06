德銀CEO：專注於執行重整戰略　但不排除併購

外國媒體報道，德意志銀行行政總裁Christian Sewing表示，如果該行股價反彈，不排除最快於明年考慮收購交易，但優先事項仍然是繼續實施重整計劃。

Sewing接受訪問時表示，他將「精準關注」落實四年戰略，該戰略將於2022年到期，轉型的關鍵階段實際上會在未來三個月完成。

Sewing指出，「我們已經說過，2019年和2020年是重組的關鍵年份」，但他並未表明是否以及何時願意考慮大宗交易，又重申在任何交易當中都不希望成為被收購的目標。

事實上，新冠疫情令歐洲大型企業頻頻傳出有關收購和交易的討論。早前報道指，瑞銀集團董事長Axel Weber制定了一份潛在收購候選人的願望清單，而最理想的情景之一就是德意志銀行。

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