二手市單日至少3宗帳蝕　娉廷洋房呎售9870元

二手市場續現貶值個案。資料顯示，元朗娉廷雙號屋，以1,600萬元登記售出，較2016年購入價帳面低約逾240萬元。一手銷售資訊網資料，原業主購入時，有機會取得發展商18萬元現金回贈。據了解，洋房實用面積1,621方呎，另連345方呎花園，是次成交呎價約9,870元。

市區盤連錄同類個案。資料顯示，旺角麥花臣匯1B座高層單位，以700萬元登記售出，原業主2015年中購入，持貨逾5年帳面蝕逾40萬元。單位為一房間隔，實用面積367方呎，成交呎價約19,074元。

九龍啟德嘉匯7座一個低層單位，亦以770萬元及登記售出，約3年帳面貶值不足1%。據了解，單位曾開價800萬元放售，以實用面積358方呎計算，呎價約21,508元。

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