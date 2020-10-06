接管人：高銀無權自行出售九龍灣高銀金融國際中心

接管人保國武於本周一(5日)就高銀公布上述143億元的臨時買賣協議一事去信萊坊，表明接管人並無同意過亦未被諮詢過上述出售。接管人強調高銀及其附屬公司成美及Goal Eagle無權出售該物業，只有接管人才是去處理Smart Edge和該物業的事宜的唯一授權代表，重申萊坊為獨家代理，負責招標出售該全幢商廈事宜。

另外，信中又透露，Smart Edge因涉及68億元浮息高級有抵押票據違約(該票據擔保人為高銀金融)，而被該票據的受託人德意志信託(香港)委任接管人去接管有關物業等資產。

接管人又強調，其委託萊坊放售該物業的進程，不會受高銀所公布以143億元出售該物業的臨時買賣協議影響。

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