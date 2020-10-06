接管人：高銀無權自行出售九龍灣高銀金融國際中心
2020年10月06日 17:32
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九龍灣高銀金融國際中心上周一(9月28日)被「接管人及經理人保國武和馬肇明」委託物業顧問公司萊坊推出市場放售，當日稱物業料值120億港元。惟物業原業主高銀金融(00530)卻於上周三(9月30日)公布業績時同時披露，已訂立臨時買賣協議把該物業以143億元有條件售予獨立第三方，但未有透露該獨立第三方之身份和買賣詳情。
接管人保國武於本周一(5日)就高銀公布上述143億元的臨時買賣協議一事去信萊坊，表明接管人並無同意過亦未被諮詢過上述出售。接管人強調高銀及其附屬公司成美及Goal Eagle無權出售該物業，只有接管人才是去處理Smart Edge和該物業的事宜的唯一授權代表，重申萊坊為獨家代理，負責招標出售該全幢商廈事宜。
另外，信中又透露，Smart Edge因涉及68億元浮息高級有抵押票據違約(該票據擔保人為高銀金融)，而被該票據的受託人德意志信託(香港)委任接管人去接管有關物業等資產。
接管人又強調，其委託萊坊放售該物業的進程，不會受高銀所公布以143億元出售該物業的臨時買賣協議影響。
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