戴德梁行：中區甲級寫字樓租金全年料跌25%

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝稱，中區寫字樓租金已經連續六個季度下跌，預期該區超甲級及甲級寫字樓租金全年跌幅均可達25%，創2008年金融海嘯後最多。而整體甲廈平均待租率亦攀升至11.6%，更為2005年有記錄以來新高，其中九龍西及九龍東分別達16.6%及14.9%，是各區最高。

據該行資料，截至第三季，中區超甲廈平均呎租為126.5元，按年跌20.3%，而同區甲級商廈租金則為108.4元，按年挫19.6%。

至於緊隨其後為灣仔及銅鑼灣，該區甲廈呎租為62.5元，按年回落17.7%。而尖沙咀及西九龍平均呎租分別為57.8及37.1元，較去年同期減少15%及13.7%。上述三區甲廈今年全年租金料挫12至23%。

戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰補充，本港甲級寫字樓市場吸納量連續四季錄得負數值，第三季為負633,040方呎。2020年首三季負吸納量累積至170萬方呎。而第三季各區退租樓面面積達62.6萬方呎，較上季再增8%。

韓續稱，現時近七成退租租客為跨國企業租戶，相信趨勢將維持至今年底。不少租戶亦趁機擴充或翻新寫字樓以改善工作環境，或搬至價格較相宜的寫字樓。

另方面，該公司執行董事、香港商業部主管林應威表示，截至2020年第三季，銅鑼灣區舖位空置率進一步上升至13.2%，按季升5.3個百分點，首度衝破10%，而旺角則維持23.6%為各區最高。而尖沙咀及中環舖位空置率分別為16.7%和16.9%，按季升4.8及4.2個百分點。林氏認為，目前各區舖位空置率上升，同時租金下跌趨勢轉慢，未來或會出現更多短租個案，或令空置率有所回落。

此外，該行資料顯示，今年首三個季度四大核心購物區的舖位租金繼續下挫，今年截至第三季跌幅介乎20.2至41.3%，最嚴重地區為銅鑼灣，該區舖位平均呎租893元。而中環區呎租395元，今年首9個月挫40.8%。

九龍區方面，尖沙咀舖位呎租為964元，首三季跌33.4%，而旺角區呎租335元，同期跌31.7%。該行預計，下半年市況略為好轉及穩定。林氏又指出，只有部分業主願意減租並簽立長租約，同時對後市採取觀望態度。他預期，直至今年底，各個區域的商舖租金會維持個位數跌幅。

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