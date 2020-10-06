中美金融戰：美國機構警告投資中國企業面臨3大風險

美國國會委任的中美經濟與安全審查委員會(USCC)發表報告指出，截至10月2日，在納斯達克交易所、紐約交易所和美國證交所上市的中國企業至少有217家，其中包括13家國企，總市值達2.2萬億美元。報告警告，投資中國企業至少面臨3種風險，包括企業業績報告缺乏透明度，中國企業亦可能對美國國家安全構成威脅。

由於許多中國企業會利用海外註冊公司在美國上市，其總部、母公司或執行辦公室的主要國籍並不透明。因此，實際上可能有更多中國企業在美國上市，報告也不包括僅在香港註冊的公司。

報告指出，投資中國企業至少將面臨3種風險。首先，中國企業業績缺乏透明度，導致造假情況頻頻發生。雖然2013年中美簽署合作備忘錄，讓美國負責監管的上市公司會計監督委員會(PCAOB)，可向中國稽核單位取閱中企的會計資料，進行相關的審查。不過，在接下來的7年裏，中國政府阻止了中國審計公司遵守美國的檢查規則。

報告說：「PCAOB列出了無法進行檢查的全球260家公司，其中238家公司位於中國內地和香港。」USCC表示，這些公司由於不遵守國際審計規範，令人質疑公司業績的可靠性，繼而影響了估值與投資。

其次，中國企業普遍使用的可變利益實體(VIE)架構，在中國可能不合法。報告說，由於中國法律禁止外資投資某些產業，如電訊、網路、鋼鐵、教育、媒體和農業等，並嚴控外資和資本流動。為規避這些限制，想在美國各交易所上市募資的中國企業，會使用VIE或稱「協議控股結構」的複雜結構，創建境外公司實體。

報告指出，去年北京大學光華管理學院實務教授Paul Gillis調查182家在美上市中國企業後發現，這些公司當中，有125家使用了VIE結構。不過，根據中國法律，這個VIE結構可能不合法。對投資者而言，VIE充滿風險，如果公司營運出現詐欺等狀況，中國政府可採取行動關閉或控制其業務，美國投資者無法通過中國法律體系，向中國母公司求償。

最後，中國企業可能對美國國家安全造成威脅。USCC表示，除了造成經濟損失外，投資中國企業可能會支持與美國國家利益背馳的行動，包括開發監控和監視技術，並支持中國的軍事科技等。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299