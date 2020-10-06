Apple停售自家品牌耳機喇叭　Logitech挫逾6%

外國媒體報道，蘋果公司(Apple Inc.)已經停止在其網站上銷售來自競爭對手Sonos、Bose和Logitech等公司的耳機和無線喇叭等設備。受消息拖累，Logitech市前交易時段股價跌逾6%；Sonos跌3%。

據報，在蘋果公司的Apple Store上輸入Sonos、Bose等品牌時已無法找到任何結果，搜索Logitech時則僅出現了鍵盤保護套、攝像頭等非音頻類產品。除此之外，蘋果公司還要求Apple Store實體商店店員必須在近期內將店內架上的他品牌的耳機、喇叭產品下架。

另外，消息指蘋果公司AirPods Studio將在2020年底之前推出，預計AirPods Studio將採用網狀耳墊，外殼由金屬和皮革組成。

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