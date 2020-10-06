新盤動向：御半山兩期周六現樓重推 入場費592萬元
2020年10月06日 17:57
東網電視更多新聞短片
屯門區上車新盤備受追捧。新鴻基地產(00016)旗下屯門「御半山發展項目」，第1及2期推出以來已累售921伙，佔兩期單位總數逾九成，套現超過60億元，平均成交呎價為16,290元。項目近日已大致完成交樓程序，發展商宣布以現樓形式推售餘下單位，並於今天(6日)上載新銷售安排，兩期合共提供18伙按價單推售，每期各9伙，實用面積由306至591方呎。
該批單位包括2伙一房、6伙一房連儲物房、8伙兩房、1伙兩房連儲物房及1伙三房戶。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,907元，折實售價由592.77萬至932.59萬元，呎價由15,780至19,391元。該批單位將由本周六(10日)上午11時開始以先到先得形式出售。
同時，發展商亦以招標形式推售4伙連天台特色單位，將於本周六起標售。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！