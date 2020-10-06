新盤動向：御半山兩期周六現樓重推　入場費592萬元

該批單位包括2伙一房、6伙一房連儲物房、8伙兩房、1伙兩房連儲物房及1伙三房戶。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,907元，折實售價由592.77萬至932.59萬元，呎價由15,780至19,391元。該批單位將由本周六(10日)上午11時開始以先到先得形式出售。

同時，發展商亦以招標形式推售4伙連天台特色單位，將於本周六起標售。

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