美元「10年奇迹」或終結　特朗普是關鍵...

過去10年，美元兌美股在第四季表現的正相關性可能會在今年中斷，外國媒體分析指出，因為美國財政刺激措施提振了經濟樂觀情緒，抑制投資者對美元等避險資產的需求。另外，聯儲局寬鬆的貨幣政策也降低了收益率，從而削弱美元套利交易的吸引力。

數據顯示，過去10年間第四季度美元現貨指數平均上漲約1.7%，標指則上漲1.9%，表現通常優於外國同類指數。然而，今年在疫情大流行的衝擊下，貨幣的季節性模式在2020年發生了變化，加上今年又是大選年，這種相關性可能會進一步遭到打破。

分析續指，尋求連任的美國總統特朗普感染新冠肺炎增加市場不確定性，如果即將舉行的美國總統大選扭轉了過往的第四季度股市升勢，這種關係會進一步逆轉。

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