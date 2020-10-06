地利根德閣拍賣叫價至1.48億元 惟未及底價收回
2020年10月06日 18:36
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地利根德閣
環亞物業拍賣周二(6日)推出34項物業公開競投，惟成交未如理想而全數收回，拍賣物業未及業主底價。其中，中半山地利根德閣有業主盤開價1.38億港元拍賣，吸引2組客出價，以每口價500萬元，經過3口叫價後到1.48億元收回。
上述單位位於地利根德里14號，1座高層B室複式單位連天台，單位實用面積約4,679方呎，另有1,104方呎天台，呎價約29,493元。
同場另一個拍賣單位亦叫價到530萬元收回，該單位位於深水埗北河街92號低層，實用面積780方呎，4房間隔，同樣是未到底價。
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