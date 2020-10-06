地利根德閣拍賣叫價至1.48億元　惟未及底價收回

環亞物業拍賣周二(6日)推出34項物業公開競投，惟成交未如理想而全數收回，拍賣物業未及業主底價。其中，中半山地利根德閣有業主盤開價1.38億港元拍賣，吸引2組客出價，以每口價500萬元，經過3口叫價後到1.48億元收回。

上述單位位於地利根德里14號，1座高層B室複式單位連天台，單位實用面積約4,679方呎，另有1,104方呎天台，呎價約29,493元。

同場另一個拍賣單位亦叫價到530萬元收回，該單位位於深水埗北河街92號低層，實用面積780方呎，4房間隔，同樣是未到底價。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299