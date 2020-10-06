澳門博彩法修訂明年提交立法會　賭牌重新競投必要進程

綜合外電報道，澳門政府官員表示，俗稱「博彩法」的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》修訂法案，已列入明年的立法計劃，將於明年提交至立法會，又稱該修訂法案為賭牌重新競投的必要進程。

現時當地的6張賭牌(三張主牌、三張副牌)將於2022年6月一同到期，有呼聲質疑當局是否有足夠時間完成整個法案修訂程序。

澳門經濟財政司司長李偉農上周四(10月1日)透露，上述修訂法案將於明年提澳門立法會，他謂，今天的客觀環境已與2002年博彩業開放時不一樣，博彩法修訂工作關係到澳門的未來和居民的福祉，需要謹慎處理。

澳門政府已於幾年前起多次表明，新的賭牌將會重新推出競投，而非重續現時的牌照繼續經營。不過，根據現行法例，澳門行政長官(現任為賀一誠)有權就2022年6月到期的賭牌續期，最多續5年。

而賀本人於去年11月接受內地媒體訪問時表示，政府會在處理賭牌分配上訂立新的規矩，但表明在規模上不會收縮，並促請美方關注美資博彩企業在澳門的利益。他當時又指，目前澳門的醫療、教育、福利保障開支約三成來自於博彩業的稅收。而澳門主要稅收亦來自於博彩業，約300多億澳門元。

事實上，在本年4月，已有澳門立法會議員指出，過去賭牌競投需時達9個月，現時有關法例需要修訂，並需要進行公開諮詢才能立法，時間非常緊迫，質疑政府是否有足夠時間進行。李偉農當時指出，會爭取今年底前進行博彩法的諮詢。

不過，李上周四沒有正面回應會否就博彩法修訂在今年公開諮詢。至於有意見提出，在疫情影響之下，政府應延長賭牌而非再公開競投，李稱，現階段並沒有這樣的計劃。

券商摩根大通在4月時發表報告，估計博彩法的修訂可能需要到2022年才能完成，屆時賭牌重新競投或需要較原訂時間延遲一年才年推出。

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