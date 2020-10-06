新股專輯：卓越商企服務獲9名基礎投資者撐場

郭瑩又指，母公司卓越集團日後開發的項目以住宅為主，而公司亦全數承接，但強調仍集中在商務物業板塊發展。未來區域布局首要是大灣區，其次是長三角地區，亦會發展其他一線和新一線城市。

她相信在未來市場中，公司會有競爭優勢，加上公司一直是主要客戶的主要或最大物業服務供應商，配合客戶增長，能獲取更多市場份額。

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