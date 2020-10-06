新股專輯：卓越商企服務獲9名基礎投資者撐場
2020年10月06日 19:34
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中國的商務物業管理服務提供商卓越商企服務(06989)周三(7日)起招股，獲9名基礎投資者撐場，包括騰訊(00700)及京東(09618)。卓越商企服務執行董事兼總經理郭瑩指，公司正管理騰訊在5個城市的16個項目，另外華為、OPPO亦為其客戶。不過，目前和基投沒有合作計劃，但期望日後能展開合作，現階段將專注在內地發展，因內地市場龐大，海外業務則跟隨大客戶拓展，但仍會關注海外的發展機會。
郭瑩又指，母公司卓越集團日後開發的項目以住宅為主，而公司亦全數承接，但強調仍集中在商務物業板塊發展。未來區域布局首要是大灣區，其次是長三角地區，亦會發展其他一線和新一線城市。
她相信在未來市場中，公司會有競爭優勢，加上公司一直是主要客戶的主要或最大物業服務供應商，配合客戶增長，能獲取更多市場份額。
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