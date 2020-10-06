新股專輯：嘉和生物以招股價上限24元定價

在耀才暗盤交易市場高開50%，報36港元，曾升7成，高見40.8元，每手最多帳賺8,400元，最終收市報32元，僅升33.33%，每手帳面獲利4,000元。

於輝立交易場開報36元，高見38.15元，每手最多帳面獲利7,075元，收升31.66%，報31.6元，每手帳賺3,800元。

該公司吸引逾49.13萬人認購，超購1,246.52倍，僅6.99萬人可獲派股份。要穩中一手，需要出資超過218萬元，認購180手。「一手黨」有近25萬人，中籤率僅3%。錄得259張「頂頭槌飛」，每張獲發15手，借九成孖展2.98厘息計，股價升幅約48%才能打和。

以每張頂頭槌飛為例，假設孖展息率為2.98厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款逾1.3億元，凍資期8日，期間利息約8.54萬元。該大戶於輝立交易場帳面獲利5.7萬元，惟計及借貸成本，蝕逾2.84萬元。

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