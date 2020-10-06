新盤UPDATES：各區項目登場　料推高本月一手盤銷量

發展商蜂擁推盤搶客，各區全新項目登場前，部分銷售中樓盤率先於本周末加推單位應市，當中包括部分已屬現樓物業，料有助推高本月一手盤銷量。

●SEA TO SKY暫套現逾92億 周六賣285伙

發展商推盤態度積極。長實地產投資董事郭子威稱，將軍澳日出康城SEA TO SKY本周六(10日)將進行第5輪銷售，推出285個單位，包括55伙兩房、190伙三房及40伙四房戶，整批單位折實平均呎價17,441港元，仍屬原價推出，價單計總值約47億元。

●元朗尚悅·天城設16座洋房 最快月內開售

元朗唐人新村洋房新盤尚悅·天城，正式啟動推盤攻勢，負責樓盤銷售的林達民表示，項目提供16座洋房，主要為三房及四房間隔，全部設有天台、花園及車位，每戶實用面積約1,772至1,826方呎。他指出，項目有機會本月內開售，最快周內發布樓書，物業已屬現樓，可即買即住，現樓示範洋房有機會下周開放。

●皓畋樓價近3500萬大單位終止買賣

據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下何文田皓畋錄得交易告吹個案。單位為第9座9樓B室，實用面積958方呎，原本於2018年10月以3,449.61萬元售出，呎價36,008元，剛已列明為終止買賣合約。

●峻源連沽兩伙 套現5036萬元

中信泰富旗下馬鞍山峻源，剛連環售出兩個單位，套現5,036萬元。其中第1座8樓B室，實用面積1,656方呎，以3,368萬元獲承接，呎價20,338元。而第2座7樓B單位，實用面積922方呎，則以1,668萬元賣出，呎價18,091元。

●御半山兩期周六現樓重推 入場費約592萬元

屯門區上車新盤備受追捧。新鴻基地產（00016）旗下屯門「御半山發展項目」，第1及2期推出以來已累售921伙，佔兩期單位總數逾九成，套現超過60億元，平均成交呎價為16,290元。項目近日已大致完成交樓程序，發展商宣布以現樓形式推售餘下單位，並於今天上載新銷售安排，兩期合共提供18伙按價單推售，每期各9伙，實用面積由306至591方呎。

該批單位包括2伙一房、 6伙一房連儲物房、8伙兩房 、1伙兩房連儲物房及1伙三房戶。若以60日付款計劃計算，折實平均呎價16,907元，折實售價由592.77萬至932.59萬元 ， 呎價由15,780至19,391元。該批單位將由本周六（10 日）上午11時開始以先到先得形式出售。同時，發展商亦以招標形式推售4伙連天台特色單位，將於本周六起標售。

●天鑽累沽1473伙 套現逾124億元

現樓新盤爭相推售搶。中國海外發展（00688）位於大埔的天鑽，早前已取得入伙紙，中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目依山而建，規模龐大，17座大廈間距寬闊，景觀開揚。會所連園林面積廣約24萬方呎，現樓單位及會所已接受預約參觀。樓盤至今累售1,473伙，佔單位總數逾九成，套現逾124億元。

●元朗住宅項目9350萬元售出

據一手銷售資訊網資料，元朗洋房項目FRASER VILLAGE，整個以9,350萬元售出。資料顯示，該項目位於禮修村丈量約份第120約地段第4041號，早前推出招標，地盤面積約41,366方呎，共建16幢3層高洋房及1處私家會所，總樓面面積為約30,138方呎，總實用面積約27,113方呎。

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