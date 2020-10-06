螞蟻銀行頭4日有逾5千「蟻民」成功開戶...

虛擬銀行最近成為城中熱話，尤其係依家呢個超低息環境，虛銀動輒1厘嘅活期息，又的確好鬼吸引，成為大家茶餘飯後嘅吹水話題。講開虛銀，市場有啲業界人士喺幾個禮拜前，吹到好行話螞蟻銀行會開唔到業，卒之咪如常面世，聞說開業頭4日都有成5千幾個市民成功開戶，都算唔錯呀！

雖則上個禮拜得3個工作日，已經有螞蟻銀行同平安壹賬通兩間虛銀宣布正式開業，另外富融亦都宣布埋試業，似乎大家都好想係第3季完結之前嚟喲搞作，加埋之前已經宣布開業嘅5間，即係話目前香港8間虛銀，已經有7間正式應市喇。

小記八到，有啲口痕友喺幾個禮拜前，係行內傳螞蟻銀行會開唔到業喎，哈哈，依家人哋唔單止開到，聽講反應都算唔錯，銀行個App仲上埋蘋果App Store個熱搜榜添，不過又再傳出人哋5、6千嘅下載數量有「摻水」成分。

小記同一個係螞蟻做緊嘅朋友吹開水，佢聽到之後就哭笑不得，自貶螞蟻邊有咁神通廣大，可以操控到Apple嘅App Store吖！

有個係虛銀界收風勁既老友就話喇，螞蟻銀行開業頭4日成功開戶嘅市民都有成5千幾個，即係平均每日有成千幾人開到，佢仲收到風，反應熱烈程度連內部都覺得超乎預期。小記都好好奇，螞蟻做咩咁低估自己呀，尤其螞蟻集團即將闖關來香港上市，市面好快會迎來一股螞蟻熱潮呢。

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