【深度解構】華轉買美石油　如何壓垮中東經濟？

美國總統特朗普除了名正言順打擊中國外，目前正透過中美貿易協議曲線削弱中東勢力，為其「世界霸主夢」添威！儘管中美關係近期跌至數十年低谷，但中國最近仍加速購買美國石油，以滿足貿易協議的承諾。有得自然有失，中東因此失去中國這個傳統「大客仔」，對中東產油國來說，經濟無疑是雪上加霜，尤其區內產油「一哥」沙特阿拉伯，它亦是特朗普想進動中東和平立威的重大障礙。

據市場情報機構Vortexa資料顯示，美國石油佔中國進口石油的比率，由今年1月初的0.4%，跳升至9月中的7%。Petro-Logistics高級分析員Virginie Bahnik根據最近油輪數據估計，到10月底，輸往中國的美國石油將多達每日70萬桶。

中國之所以加大採購美國原油，是按今年1月初達成的貿易協議，同意在明年底前向美國購入價值524億美元(約4,087億港元)的石油和液化天然氣(LNG)，惟採購行動早前因疫情肆虐而押後，現距離達標仍很遠。就此，Petro-Logistics行政總裁Daniel Gerber警告，中國必須趕進度，而目前開始追回採購美國能源的步伐，將顛覆傳統石油貿易路線，勢進一步壓低已處於低迷的油價。

在中國多買美國石油的情況下，石油輸出國組織(OPEC)「一哥」沙特阿拉伯最近削減向亞洲客戶的供油價格。此外，沙特又把賣不出的石油儲存在國內及海外油庫，例如埃及、新加坡及中國。據商品分析公司Kayrros指出，截至9月20日止兩周，沙特本土石油庫存便增加7%至8,100萬桶，為今年6月以來最高。沙特以外的海灣合作組織(GCC)成員國，對中國的石油出口亦受到打擊，9月份至少每日降低40萬桶，至160萬桶。

雖然美國白宮在下月大選後可能易主，或特朗普連任後的潛在政策改變，均左右中國繼續採購美國石油的決定，但分析警告別妄想，因中國石油商已因應提煉美國級別的原油，煉油廠設施上已作出調整。Vortexa位於休斯敦辦公室的主管Clay Seigle指出，中國煉油廠已建立對美國級別的石油需求。

美國石油成功在中國搶攤，對一眾美國頁岩油業無疑是一大喜訊，因為可輸出當地供應過剩的石油，但另一方面，中東產油國將成為大輸家。以沙特為例，布蘭特期油過去一年暴跌近四成，加上減產救市，令該國石油收益第二季銳減45%，政府被迫推出不受民眾歡迎的緊縮財政措施及提高稅收，並減少投資。即使如此，分析員估計沙特今年財赤將升至佔國內生產總值(GDP)13%，而全年經濟預期收縮4.8%。

此外，去年上市的沙特國營油企沙特阿美也因油價暴瀉，據報被叫停業務多元化計劃，包括押後擴大石油開採能力、檢討斥資66億美元提升德州石化廠房產能的計劃，並暫停中國、印度及巴基斯坦的煉油廠投資。

令市場擔心的是，油價急跌加上疫情衝擊本以拖冧中東經濟，目前再加上特朗普「經濟暗戰」，其陰乾策略勢加劇區內矛盾，中國則受制貿易協議而難有作為。其中，亞美尼亞與阿塞拜疆最近爆發武裝衝突引來土耳其介入，令危機有失控之虞。有關衝突亦威脅位於阿國境內的輸油管，每日最高可輸出120萬桶原油，該管道具重大戰略地位，因它是中亞地區石油唯一毋須通過俄羅斯而輸往歐洲的渠道。較早前，土耳其與希臘兩個北約成員國就在地中海鑽探天然氣惹爭議，出動到軍艦對峙。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299