【旅業蕭條】航空界恐再燒錢6千億　業界「奇招」求生

新冠肺炎爆發迫使各地封關，重創航空旅遊業。據國際航空運輸協會(IATA)最新估計，今年下半年業界將再「燒錢」770億美元(約6,006億港元)。面對航班全面復飛無期，業界唯有絞盡腦汁求存。其中，日本東京推出「虛擬旅遊」，擬透過視訊會議，讓民眾遊覽東京各處的景點，試圖滿足疫情期間無法盡情旅遊的需求；有航空公司甚至要暫時轉型賣油炸鬼早餐。

代表航空業界的IATA預計，直至今年底，客運收入只能回復到疫前正常水平的1/3，其中，歐洲更受疫情復發困擾，中國本土市場則幾乎返回疫前，料全行業現金流恢復正數需待明年。

面對旅遊業冰封，業界實行賺得一蚊得一蚊！東京政府宣布，由10月起至明年2月，預計推出19次「虛擬旅遊」服務，遊覽景點包括東京政府管轄的島嶼，例如伊豆群島內的三宅島。想體驗虛擬旅遊的民眾只需繳交1,000日圓(約73港元)，每次成團上限20人，但就算只有1人報名，「虛擬旅遊」也不會取消。而民眾在虛擬旅遊「成團」前會收到當地「特產」，令參與「虛擬旅遊」的民眾更能感覺身處其中。

一眾航空公司亦各出奇招，泰國航空最近就「撈過界」 ，拓展賣泰式油炸鬼(Patong go)的早餐業務，每份早餐包括3條油炸鬼及一份香芋吉士醬料，盛惠50泰銖(約12.4港元)。該業務意外大受歡迎，每月銷售達1,000萬泰銖(約248萬港元)。

實際上，泰航於3個月前便將機艙座椅搬至員工餐廳並對外開放，將食物及服務由「空中」搬落「地面」，民眾即使無法搭機出國，也能回味搭機出國的快樂時光。

外媒引述泰航空廚總經理Varangkana Luerojvong表示，機艙餐廳最初是以臨時形式經營，現改為固定營業，每日有逾500至600人光顧。雖然拓展新業務有助緩解現金流萎縮壓力，但仍需尋求更大型的合作夥伴，助公司走出困境。面對疫情衝擊加上經營不善，泰航今年進行債務重組，總負債高達3,322億泰銖(約825億港元)，其於去年錄得淨虧損達120億泰銖(約29億港元)。

新加坡航空同樣決定轉型做餐飲生意，更將停泊在地面的A380客機改造成餐廳，客人可以選擇在不同的艙位用餐，享受相應艙位的服務。新航曾計劃推出「無目的地航班」(Flights to nowhere，起飛點與降落點是同一機場)服務吸客，但因環境問題而作罷。新航截至6月底止3個月淨虧損高達11.2億坡元(約63億港元)，為歷來最大季度虧損。

此外，台灣的長榮航空推出包位、包區、包艙以及包機服務，冀透過機位銷售多元化，滿足企業或個人對維持社交距離的需求。

【飛機製造商空巴警告：較預期大鑊】

疫情打擊外遊需求，航空公司翻身無期，意味飛機製造商也無法獨善其身。七月宣布計劃全球裁員1.5萬人的空中巴士(Airbus)首席營運官Michael Schoellhorn近日接受外媒訪問時警告，航空業的狀況只會更糟糕，裁減1.5萬人只是最低限度。

儘管該公司現時暫未有擴大裁員計劃，惟Schoellhorn表示，今年初秋的航空業狀況較空巴在今夏時預期的更差。步入初秋，新冠肺炎確診病例數目依然增加，入境旅遊限制捲土重來，目前航空業的旅運水平，依然只有疫情之前的一小部分，航空業的前景再度惡化，也預示航空公司對新飛機的需求再度減弱。

空中巴士較早前披露的裁員行動為其創立以來最大規模，並超出工會和員工的預期，當中德國及法國為重災區，分別料大削5,100及5,000個職位。雖然空巴正與工會進行談判，亦盡力節省成本，但Schoellhorn坦言不排除會採取強制裁員。

雖然行業前景受壓，但他指，空巴的訂單仍然穩定，僅少數訂單取消，重申無意關閉位處德國的工廠。

【西南航空要求員工接受減薪避裁員】

美國航空業至今未現復甦勢頭，惟當局仍遲遲未推出進一步的援助措施。美國西南航空首次要求工會接受減薪方案，以避免公司明年需實行強制性的無薪假和裁員。

西南航空行政總裁Gary Kelly表示，集團已大幅削減成本及支出，但仍不足以彌補高達七成的營收虧損，坦言目前根本無法維持提供全薪及就業福利，集團將與代表85%僱員的工會討論減薪一成的事宜，冀雙方可盡快達成共識並推行有關計劃。

他強調，公司在疫情衝擊及缺乏政府援助下，將無可避免地與其他同業看齊，於明年1月開始執行全面的節流計劃，屆時將要求部分僱員短期內無薪休假或裁員，相反若國會通過向航空業提供新援助，足以支持員工薪金至明年3月底的話，任何減薪措施都可能逆轉。

事實上，大多航空公司已採取了降低管理層薪酬、削減航班並停飛等應對措施自救。凱利自今年3月份以來持續接受減薪方案，他指出，在明年底前，公司所有高層酬金將削減兩成，而他本人亦不會收取任何薪金，主管級別酬金則截至今年底減少一成。

此外，新加坡航空與新加坡民航機師協會早前亦達成協議，進行更大幅度的減薪。據報道指，至2022年3月底，重新獲聘的機師和副機長，薪金將分別減六成及五成，包括「每月可變動薪金」部分將減少10%。

【菲航裁減35%員工 漢莎燒錢未見頂】

全球航空業的裁員潮持續，繼美國兩大航空公司美國航空及美國聯合航空有意進行3.2萬人的大規模裁員後，菲律賓航空(Philippine Airlines)亦宣布裁員2,700人，約佔員工總數35%。另漢莎航空公司指，現正以每月消耗約45.6億港元的燒錢速度維持運作，惟恐損失仍未見盡頭。

菲航表示，疫情使航空需求急劇下降，同時國內、外實施的旅遊限制措施亦持續對企業帶來衝擊，目前公司維持營運的航班數量不到疫情爆發前的15%，形容裁員決定是「無可避免」的，而本季度的裁員計劃，將佔全公司約7,800名員工的35%。

菲律賓是東南亞地區確診病例最多的國家之一，而當地政府實施的封鎖措施為全球時間最長，亦最為嚴厲，有報道指，菲律賓航空於3月中旬暫停營運，現正在逐漸加大營運力度。菲航表示，此次裁員、節流是公司進行大規模重組及復甦計劃的一部分，目的是在疫情下重建其國內及國際業務。

業界普遍認為航空業復甦之路漫長，早前宣布進一步削減機隊及員工數目的德國漢莎航空行政總裁施波爾Carsten Spohr表示，歐洲疫情惡化，公司現時以每月5億歐元(約45.6億港元)的燒錢速度運作，且暫難料何時才能達收支平衡。他又指，載客率須達五成以上，公司才可止蝕，但相信暫時絕不可能達到此目標，若冬季可錄兩成載客率已感滿意，並強調公司仍有信心度過危機。

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