樓價UPDATES：孝子入市屯門豐景園供父母居住

自用需求推動，二手交投稍為回升，有買家以441萬元入市屯門豐景園中層河景單位，供父母居住。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座頂層複式戶，實用面積約1,420方呎，套四房連工人套房間隔，享全海景，放租約兩個星期，至近日以60,000元獲承租，實用呎租約42元，屋苑10月暫錄約3宗租賃成交，現時有約30個單位放租，租金叫價由兩房的19,500元起。

●筲箕灣遠晴高層A室，實用面積約431方呎，一房間隔，開放式廚房，獲同區客垂青，原業主開價月租約19,800元，議價後以18,200元租出，實用呎租約42.2元。

●天后莊苑高層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，享煙花海景，叫價1,020萬元，最終以948萬元易手，實用呎價22,954元，原業主於2012年3月以613萬元買入，持貨8年帳面獲利335萬元。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭9座低層E室，實用面積347方呎，兩房間隔，獲外區用家以638萬元承接，實用呎價18,386元，新買家見屋苑近月價格略為回軟，趁業主願意擴大議幅，即把握機會上車。

●啟德天寰3座中低層N室，一房間隔，實用面積約329方呎，以月租約15,500元放盤約1個月，獲外區客接洽，議價後以約15,200元租出，實用呎租約46.2元，新租客為情侶，睇樓1次即拍板承租。

●油塘鯉灣天下錄本月首宗買賣，單位為中層D室，實用面積441方呎，兩房兩廳間隔，最初開價780萬元，議價後以740萬元市價成交，實用呎價16,780元，原業主於2011年9月以385萬元買入，持貨9年帳面獲利355萬元離場。

●將軍澳THE PARKSIDE第3座低層F室，實用面積401方呎，一房間隔，同區客「租轉買」承接自用，成交價738萬元，實用呎價約18,404元，原業主於2014年11月斥資約487.6萬元購得，是次轉手帳面獲利250.4萬元，升值約51%。

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新界區

●屯門豐景園1座中層1室，實用面積309方呎，新買家計劃購入物業供父母居住，見單位附設裝修連基本傢電，可即買即住，加上客廳座擁開揚屯門河景，決定以441萬元購入自用，實用呎價14,272元，原業主於2017年以約395萬元購入，持貨滿3年轉手帳面獲利約46萬元。

●屯門華樂大廈高層E室，實用面積396方呎，兩房間隔，叫價450萬元，議價後以419萬元沽出，實用呎價10,581元，新買家為一對夫婦，於區內租樓多年，眼見低息環境持續，覺得長遠自置物業較划算，日前開始睇樓物色放盤，見原業主肯減價，即決定入市。

●東涌映灣園5日5宗買賣，其中10座高層F室，實用面積563方呎，開價670萬元，減價22萬元，放盤2天，速以648萬元沽出，實用呎價11,510元，新買家為用家，參觀上址一睇即中，見業主肯減價，即場承接。

●青衣青怡花園6座中層G室，實用面積547方呎，套三房間隔，外望青衣公園，叫價約750萬元，經同區分支家庭議價後，以750萬元成交，實用呎價13,711元，該家庭對區內屋苑的間隔、景觀等已相當熟悉，覓盤過程基本上只靠睇相片作篩選，日前前往視察，屬唯一一次親身睇樓，隨即決定入市。

●青衣海欣花園6座高層C室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望海景，原業主於今年8月底以叫價740萬元放盤，經議價後減價35萬元或約4.7%，最後以705萬元成交，實用呎價約15,227元，現時屋苑有約21個單位放售，入場價由700萬元起。

●粉嶺牽晴間錄本月首宗交投，單位為2座中層H室，實用面積393方呎，兩房間隔，議價後以530萬元獲承接，實用呎價13,486元，原業主則於2014年以310萬元購入上址，持貨6年帳面獲利220萬元，單位升值71%。

●大埔太湖花園1座中層F室，實用面積589方呎，套三房兩廳間隔，原先開價920萬元，放盤1星期，減價37萬元，減幅4%，速獲用家以883萬元承接，實用呎價14,992元。

●沙田第一城10月暫錄9宗買賣，屋苑最新錄1座中層F室，實用面積451方呎，三房間隔，日前以778萬元易手，實用呎價17,251元原業主則於2008年以265萬元購入，持貨12年帳面獲利約513萬元離場，單位升值約194%。

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