需求回升！美8月貿赤擴至2006年以來最高

外國傳媒報道，由於企業在低庫存的情況下，為應對國內需求的增長而加大進口，8月份美國貿易逆差擴大至2006年以來最高。美國的服務貿易順差則降至2012年以來最低。

根據美國商務部周二(6日)公布的數據，8月份美國總體的商品和服務貿易逆差從7月份修正後的634億美元，擴至671億美元，高於市場預期平均值662億美元。服務貿易順差降至168億美元。

8月進口總額按月增長3.2%，至2,390億美元，出口總額按月增長2.2%，至1,719億美元。

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