厲害了！英放寬年輕人買樓　首置准95%按揭

外國傳媒報道，英國首相約翰遜承諾，將向數百萬年輕的首次置業人士提供更慷慨的住房貸款，並宣誓借助新冠危機來重塑經濟。

約翰遜表示，疫情擾亂日常生活，並令經濟停滯後，政府正在努力，讓英國能在明年的這個時候「恢復常態」。

約翰遜在網上保守黨年會發表講話，列述了政策重點，包括向年輕的首次置業人士做出新的承諾，使他們可以以95%的貸款比例買樓。他說：「我們會把租樓一代變為買樓一代，相信這政策可以令自住業主增加200萬。」

數月來，英國政府的抗疫效果遭到愈來愈多的批評，此次講話是他重新制定政府日程的一個重要機會。他表示，相信可以在一年之內恢復「正常」生活，到2021年10月可以照常舉辦保守黨大會。

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