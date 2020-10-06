雋泰控股擬折讓7%配股　注資汽車零件業務

重慶中迅威汽車供應鏈管理主要於中國從事汽車替換件及配件的零售及分銷，以及相關供應鏈管理。

另外，公司與配售代理訂立配售協議，將以配售價每股0.1港元，較收市價折讓約7.41%，配售最多3.7億股，佔擴大後已發行股本約15.3%，料淨集資額約3,640萬元，擬將有關所得款項淨額約3,420萬元用於注資及約220萬元用作一般營運資金及改善現金狀況。

董事認為，倘注資作實，其乃公司多元化收入來源之絕佳機會，亦能透過製造汽車替換件進一步發展製造及銷售塑膠模具產品的現有業務分部，從而促進集團塑膠模具業務發展。

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