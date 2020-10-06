歐英角力！歐盟準備不理睬英最後通牒　押注約翰遜虛張聲勢

外國傳媒報道，在下周的英國脫歐最後期限之前，歐盟不準備向英國首相約翰遜做出讓步，押注即使約翰遜沒有得到他想要的條件，也不會像他威脅的那樣停止貿易談判。

一位歐盟的高級外交官表示，該集團已準備好讓與英國的談判拖延到11月或12月，甚至願意接受約翰遜停止談判的風險，也不願在其紅線問題上做出讓步。一位歐盟高級官員證實了歐盟的這種高風險的策略。

約翰遜已經在一定程度上軟化了他的要求。他上周對歐盟表示，10月15日，也就是歐盟峰會的第一天，並非是達成協議的最後日期，而是確認有達成協議可能的最後日期。不過，英國官員仍然堅持認為他們需要看到重大進展。

這位外交官說，歐盟拒絕採取任何行動，並不預計該期限之前會出現任何重大進展，除非約翰遜個人親自干預。另一位官員表示，歐盟無意在人為設定的最後期限之前加緊談判。

一位了解英國政府立場的官員透露，約翰遜很看重他的最後通牒，如果未來兩周內沒有進展，他會告訴英國民眾稱達成協議已經不可能。

錯過最後期限將使約翰遜陷入兩難境地：中斷談判將使英國在12月31日退出歐盟單一市場，使英國企業面臨配額和關稅壓力，但是如果他留在談判桌前，暴露出他的威脅只是虛張聲勢，那麼在最後階段的會談中他將處於弱勢地位。

儘管歐盟一直表示不承認英國10月15日的最後期限，但雙方官員都預計歐盟願意在這個日期之前尋求突破，使談判保持在正軌。

目前雙方仍然存在着巨大分歧，特別是在進入英國的捕撈水域和對英國政府援助制度的限制方面。儘管雙方官員都對達成妥協持謹慎的樂觀態度，但達成協議絕非必然。歐盟官員表示，最近進展甚微，英國上周提交的五項折中方案沒有給他們留下深刻的印象 。

根據外媒見到的歐盟文件，在上周的一輪談判中「在關鍵章節方面沒有顯著的進步可以記錄」。

【約翰遜的角色】

為了打破僵局，歐盟希望約翰遜更大程度上親自參與談判進程。令歐洲各國感到震驚的是，迄今為止，約翰遜基本上沒有參加談判。

他在上周六(3日)與歐盟委員會主席馮德萊恩的視頻通話是6月以來二者的首次通話，而且自3月談判開始以來，法國總統馬克龍是他唯一曾經進行過對話的主要歐盟領導人。一位歐盟官員表示，在達成協議之前，約翰遜將必須與德國總理梅克爾進行磋商。

英國拒絕了需要約翰遜與歐盟各國首腦進行斡旋的觀點，而是寧願將談判留給約翰遜的談判團隊來完成。

一位英國發言人表示，政府仍然完全致力於尋求在10月15日之前達成協議。

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