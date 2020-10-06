【全球救市】澳洲放水抗疫　赤字恐達萬億

為應對新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，澳洲財長弗呂登貝格周二向國會宣布大規模財政刺激措施，尤其針對就業市場，將導致截至2021年6月止年度財政赤字將達2,137億澳元(約1.1934萬億港元)，相當於國內生產總值(GDP)的11%。

弗呂登貝格表示：「百年一遇的震盪需要史無前例的支持」，又提到除非就業復甦，否則經濟和財政都不會復甦。澳洲政府估計，當地失業率將於今年稍後在8%水平見頂，而今年實際GDP將收縮3.75%，到明年會恢復4.25%增長。

根據預算案內容，澳洲企業倘增聘30歲以下員工，每名每周可獲200澳元津貼，增聘30至35歲員工則可獲100澳元。

澳洲政府又新增和加快基建項目，涉資140億澳元，估計可額外支持4萬個職位，當局並擴大首次置業人士的援助，以推動勞工密集的建屋行業。

此外，澳洲當局把原本2022年推行的減稅措施，提前到今年7月開始，而繳交32.5%收息稅率的門檻，由9萬澳元提高至12萬澳元。

由於澳洲政府發債填補赤字，預料當地債券市場規模在2021年7月將突破1萬億澳元，而政府淨負債將於2024年6月升至佔GDP約43.8%後見頂。

同日較早前，澳洲央行維持基準利率及3年期國債孳息率目標0.25厘不變。行長洛威在聲明中表示，就業市場是該行的焦點，而貨幣政策將維持寬鬆，並繼續考慮額外放鬆措施。

澳元周二反覆向下，低見71.45美仙，下跌0.5%，每澳元跌至最低5.5376港元。

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